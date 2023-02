Transfer Deadline Day - L'international autrichien Sabitzer prêté à Manchester United

Passé par le RB Leipzig, Sabitzer (28 ans, 68 sélections), avait rejoint le Bayern en 2021. "Parfois, dans la vie, il faut prendre des décisions rapides et importantes. Dès que j'ai entendu parler de cette opportunité, j'ai su que c'était la bonne pour moi. Je suis un joueur très compétitif ; j'ai envie de gagner et d'aider le club à remplir ses objectifs", a expliqué Sabitzer. L'Autrichien est la troisième recrue hivernale de Manchester United en prêt, après le gardien remplaçant Jack Butland et l'attaquant néerlandais Wout Weghorst, prêtés par Crystal Palace et Burnley. La décision de faire venir Sabitzer est liée aux graves blessures au milieu de terrain de Donny van de Beek, dont la saison est terminée et celle, plus récente, de Christian Eriksen, qui ne devrait revenir que vers fin avril ou début mai. (Belga)