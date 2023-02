Année record pour le système de vélos partagés Blue-bike

C'est un résultat "sans précédent", savoure le directeur général Stefaan Butaye. "Ce furent 12 mois fantastiques, avec un pic au mois d'octobre où 33 000 vélos ont été empruntés." Blue-bike a visiblement profité de la hausse des prix du carburant l'année passée. Une flambée des prix qui a "amené de nombreuses personnes à repenser leurs choix en matière de mobilité", peut-on lire dans le communiqué. "L'année dernière, la formule combinant transports publics et vélo partagé fut encore plus avantageuse qu'elle ne l'était déjà auparavant", observe la société. En 2022, Blue-bike a drainé 6 000 nouveaux membres, pour un total de 30 148, soit une augmentation de plus de 22 % due principalement au bouche-à-oreille. Lancé en 2011, Blue-bike a fait tache d'huile ces dernières années : "Nous sommes passés de 68 stations en 2020 (aux abords des gares et des arrêts de bus, NDLR) à 110 stations en 2022", relève encore M. Butaye. "Notre ambition est de rendre toutes les villes accessibles grâce à un réseau de vélos partagés parfaitement connecté aux transports en commun." (Belga)