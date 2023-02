Colruyt reprend une entreprise française de distribution

Degrenne Distribution est une entreprise familiale qui approvisionne en produits secs, frais et surgelés quelque 1.800 magasins de proximité en France. Elle réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 110 millions d'euros et emploie quelque 140 collaborateurs. Le groupe Colruyt est déjà actif sur le marché français du commerce de gros par le biais de sa filiale Codifrance. Le nouvel investissement s'inscrit dans l'ambition de Colruyt "de soutenir la croissance sur le marché porteur du commerce de proximité dans l'Hexagone". La clôture de la transaction, et donc l'intégration dans les chiffres consolidés de Colruyt Group, est attendue pour l'exercice 2023-24. L'acquisition est soumise à l'approbation suspensive de l'Autorité de la concurrence française ainsi que du ministère français de l'Économie et des Finances en vertu de la loi sur les investissements internationaux, précise Colruyt. Les deux parties ont convenu de ne divulguer aucun détail concernant le prix ou les autres conditions de la transaction, selon le communiqué. (Belga)