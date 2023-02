Décès à 80 ans du Français Jean-Pierre Jabouille, premier vainqueur en F1 avec Renault

Jean-Pierre Jabouille aura contribué à la création de l'écurie de Formule 1 Renault. Le Parisien compte deux victoires en 1979 et en 1980, ainsi que six podiums en 49 Grands Prix. Il montera aussi à quatre reprises sur le podium des 24 Heures du Mans (1973 et 1974 avec Matra, 1992 et 1993 avec Peugeot). Chez Renault, Jabouille cédera sa place fin 1980 à un jeune espoir nommé Alain Prost, pour poursuivre sa carrière chez Ligier où il ne disputera que trois courses, avant de bifurquer en Endurance chez Peugeot, sous la coupe de Jean Todt. (Belga)