Deux hommes sous mandat d'arrêt après une attaque déjouée contre une habitation de Wilrijk

Les suspects ont été arrêtés pour tentative d'incendie nocturne d'un bâtiment occupé, violation de la loi sur les armes et participation à une organisation criminelle. L'enquête devra déterminer si les faits sont liés au trafic de drogue. C'est un opérateur de télésurveillance de la police qui a remarqué jeudi matin vers 05h00 un homme au comportement suspect devant une maison située Boomsesteenweg à Wilrijk. Il tentait, selon toute vraisemblance, d'accrocher une banderole sur la façade, ce qui n'est pas sans rappeler le modus operandi d'autres attaques survenues dernièrement à Anvers et sa périphérie et liées au milieu de la drogue. Alertée, la police s'est alors rapidement rendue sur place et a interpellé le suspect, un Néerlandais de 25 ans. Une arme à feu, dont l'homme se serait débarrassée, a été découverte à proximité des lieux. La police soupçonne que le Néerlandais envisageait de tirer sur la résidence avec cette arme. Un deuxième suspect, un Néerlandais de 20 ans, a été arrêté une cinquantaine de mètres plus loin où il attendait dans une voiture immatriculée aux Pays-Bas. Par ailleurs, un enlèvement qui pourrait être lié au milieu de la drogue a également eu lieu sur la Boomsesteenweg à Wilrijk le 18 janvier, selon le parquet. (Belga)