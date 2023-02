Israël confirme un "accord" avec Khartoum, en vue d'un "traité de paix"

"Je suis heureux de vous annoncer que dans le cadre de la visite, nous nous sommes mis d'accord pour signer un traité de paix entre le Soudan et Israël", a déclaré M. Cohen à la presse à l'aéroport international Ben Gourion. La signature "devrait avoir lieu après le transfert du pouvoir au Soudan à un gouvernement civil qui sera établi dans le cadre du processus de transition en cours dans le pays", a spécifié le ministre. En janvier 2021, alors que civils et militaires se partageaient le pouvoir au Soudan, Khartoum avait annoncé son adhésion aux accords d'Abraham, par lesquels trois autres Etat arabes ont reconnu Israël. Le pays rompait ainsi avec la position inflexible du dictateur Omar el-Béchir, déchu en 2019, grand ennemi de l'Etat hébreu et longtemps proche du mouvement palestinien Hamas. Contrairement aux Emirats arabes unis, à Bahreïn et au Maroc, le Soudan n'a toutefois pas jusqu'ici fait suivre l'accord de mesures concrètes pour approfondir les liens. "La signature d'un accord de paix servira les deux pays, elle renforcera la sécurité nationale d'Israël, la stabilité régionale et contribuera à l'économie", a ajouté Eli Cohen. (Belga)