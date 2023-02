JO 2024 - JO-2024: Washington soutient la participation des athlètes russes sous bannière neutre

Si des athlètes sont invités à un évènement sportif international comme les JO, "il doit être absolument clair qu'ils ne représentent pas les Etats russe ou bélarusse", a affirmé la porte-parole de l'exécutif Karine Jean-Pierre. "L'utilisation des drapeaux russe et bélarusse, d'emblèmes ou d'hymnes doivent aussi être interdits." "Les Etats-Unis ont soutenu la suspension des instances sportives de la Russie et du Bélarus des fédérations sportives internationales", a-t-elle rappelé. La participation, ou non, des sportifs de ces nations aux Jeux olympiques de 2024 à Paris fait l'objet d'un débat croissant. L'Ukraine souhaite que les athlètes russes soient tout simplement interdits de compétition à cause de l'invasion de leur pays par les troupes de Moscou. Une demande appuyée par les pays baltes et la Pologne. Le comité olympique russe estime de son côté que ses sportifs devraient pouvoir participer aux Jeux olympiques sans restriction. Le Comité international olympique a récemment proposé une feuille de route pour organiser le retour des sportifs bannis sous drapeau neutre, à condition qu'ils n'aient "pas activement soutenu la guerre en Ukraine". (Belga)