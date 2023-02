La ministre Zuhal Demir ne veut plus de l'événement Harry Potter à Leeuw-Saint-Pierre

Depuis le 5 novembre et jusqu'au 5 février, cette promenade nocturne "son et lumière" propose aux visiteurs une immersion dans l'univers de la "Forêt interdite" d'Harry Potter. Cet événement a déjà attiré des centaines de milliers de personnes. L'organisateur a accordé trop peu d'importance à la flore et la faune du domaine de Groenenberg. Les riverains et l'administration locale ne soutiennent donc plus cet événement, a indiqué la ministre NV-A, affirmant que ce dernier "ne vaut pas la peine" d'être renouvelé, sans toutefois souhaiter mettre fin immédiatement à l'édition actuelle. L'agence flamande pour la nature et les forêts (Agentschap voor Natuur en Bos) a reçu comme instruction d'"éviter la collaboration avec l'organisateur concerné et de mieux filtrer les initiatives similaires à l'avenir". Le bourgmestre de Leeuw-Saint-Pierre, Jan Desmeth (NV-A), partage cet avis. "Avec tous les générateurs, les véhicules et les visiteurs, l'événement a un impact (environnemental) trop important sur le parc, a-t-il déploré, ajoutant que la promenade nocturne "était trop envahissante" pour les habitants en raison de sa durée. (Belga)