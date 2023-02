Ouverture à Milan d'une première "Brussels House"

Le lieu est destiné aux entreprises et organismes bruxellois et belges pour des événements ainsi que pour l'hébergement des bureaux des représentants économiques et touristiques de la Région bruxelloise. Une deuxième "Brussels House" devrait ouvrir ses portes en septembre prochain à Barcelone (Espagne). Il s'agit de projets collaboratifs entre les agences bruxelloises visit.brussels (tourisme, culture et événements), hub.brussels (soutien aux entreprises), brussels international (relations extérieures) et commissionner.brussels (relations avec les institutions de l'UE et les organisations internationales). Le centre de la mode et du design MAD Brussels et le pôle culturel KANAL-Centre Pompidou y collaborent également. M. Smet prolongeait cette ouverture par des rencontres sur l'urbanisme durable, les autorités de Bruxelles et de Milan disant partager le souci d'une architecture novatrice, d'espaces publics de qualité et de quartiers à basse intensité de trafic. (Belga)