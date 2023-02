Tensions au Pérou : La nouvelle saison du championnat de football débute sans spectateurs

Les matchs de la première et de la deuxième journée ont été reportés et "la Ligue d'ouverture 2023 débutera ce week-end avec la troisième journée, qui se jouera sans spectateurs sur recommandation des autorités", a précisé la LFP. La décision a été prise après une réunion entre les autorités de la présidence du Conseil des ministres, la Fédération péruvienne de football et la ligue elle-même. Le Pérou connaît une série de protestations et de manifestations depuis le 7 décembre, date à laquelle l'ancien président Pedro Castillo a été destitué après avoir été accusé d'avoir tenté un coup d'État en voulant dissoudre le Parlement qui s'apprêtait à le chasser du pouvoir. La vague de protestations a fait jusqu'à présent 48 morts dans des affrontements, des centaines de manifestants réclamant des élections générales. (Belga)