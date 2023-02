Vivaqua confronté à des problèmes informatiques et de facturation depuis plus d'un an

Cette longue période de problèmes informatiques chez Vivaqua est due au passage à un nouveau système de facturation à la mi-novembre 2021. Le transfert des données et de la programmation ont rencontré des problèmes, entraînant la suspension des factures. La compagnie des eaux affirme que 70% des clients sont correctement facturés. "Une équipe d'experts internes et externes travaille à la résolution de ces problèmes", a déclaré la porte-parole de Vivaqua, Saar Vanderplaetsen. "Ceux-ci sont traités progressivement, la priorité étant donnée à la résolution des problèmes touchant le plus grand nombre de clients". Vivaqua reconnaît que ces problèmes informatiques ont provoqué un effet boule de neige. "Le traitement des formulaires de déménagement a accumulé du retard en raison de la non-facturation des installations". "Le service clientèle est submergé de demandes de renseignements", ajoute la porte-parole avant d'annoncer que l'entreprise a engagé du personnel temporaire afin de rattraper ce retard. Des clients ont témoigné dans le quotidien flamand De Standaard, se plaignant de recevoir soudainement plusieurs factures en même temps, celles-ci étant plus élevées que la normale. Vivaqua assure pourtant qu'il n'y a aucun problème concernant la qualité de celles-ci. Entre-temps, le fournisseur d'eau prévoit d'augmenter de 14,5% ses tarifs en raison de la crise économique, de l'inflation et de l'indexation. "Il s'agit d'un problème distinct des problèmes de facturation", a-t-il précisé. (Belga)