World Athletics Indoor Tour - Duplantis débute sa saison en salle à 6m10 à la perche à Uppsala, Ben Broeders 6e

"Mondo" Duplantis, 23 ans, a finalement buté sur la barre d'un nouveau record du monde à 6m22, un centimètre de mieux que son record de juillet dernier. Après avoir commencé l'épreuve à 5m77 passés très facilement, il a effacé les 6 mètres au deuxième essai, puis 6m10 au troisième, en touchant légèrement la barre sans la faire chuter. Devant plus de 2.000 spectateurs acquis à sa cause, il n'a en revanche pas été sérieusement en mesure de taquiner le record mondial, en passant trois fois sous la barre sans terminer son saut. L'Américain KC Lightfoot a pris la deuxième place du "Mondo Classic 2023" en franchissant 5m91 au deuxième essai, tandis que le Philippin Ernest Obiena a terminé troisième avec la même hauteur mais un essai de plus. Ben Broeders, qui s'entraîne depuis cet hiver avec Duplantis, a franchi 5m67 à son premier essai manquant ensuite ses tentatives à 5m82. Il est qualfié pour l'Euro à Istanbul du 2 au 5 mars. Désigné athlète de l'année l'an passé, Duplantis a en revanche confié ne pas s'être décidé pour ces prochains championnats d'Europe en sallel. Duplantis avait remporté le titre mondial en salle (6m20 m) en mars à Belgrade et l'or mondial en plein air (6m21) en juillet à Eugene, aux Etats-Unis, battant à chaque fois son propre record du monde. Il est détenteur de ce dernier depuis février 2020, et l'a déjà amélioré à quatre reprises depuis. (Belga)