JO 2024 - Le Danemark contre la présence d'athlètes russes sous drapeau neutre

"C'est la position officielle du Danemark - et c'est ma position en tant que ministre - que nous ne devons pas vaciller vis-à-vis de la Russie. La ligne du gouvernement est claire. La Russie doit être bannie de tous les sports internationaux tant que ses attaques contre l'Ukraine se poursuivent", a déclaré le ministre des Sports Jakob Engel-Schmidt. "Cela s'applique également aux athlètes russes participant sous un drapeau neutre. Il est totalement incompréhensible qu'il y ait apparemment des doutes sur cette ligne au CIO", a affirmé le membre du gouvernement dans une interview à l'agence danoise Ritzau. Le bannissement des athlètes russes de toute compétition internationale "est la ligne danoise depuis que la Russie a attaqué l'Ukraine", a-t-il rappelé. Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, fin février 2022, Russes et Bélarusses ont été bannis de la plupart des événements sportifs mondiaux. L'Ukraine souhaite que les choses restent ainsi, et que les athlètes russes soient tout simplement interdits de compétition aux JO de l'été 2024. Mais le Comité international olympique (CIO) a mis le feu aux poudres fin janvier, en proposant une feuille de route pour organiser le retour des sportifs bannis sous drapeau neutre, à condition qu'ils n'aient "pas activement soutenu la guerre en Ukraine". Si plusieurs pays, notamment dans l'est de l'Europe, s'y sont opposés, les Etats-Unis s'y sont dits favorables jeudi, tant qu'il est "absolument clair" que les athlètes ne représentent pas les Etats russe ou bélarusse, ni leurs symboles. Les comités olympiques danois et norvégien s'étaient déjà dits contre cette idée. (Belga)