La production des centrales nucléaires françaises au plus depuis un an

Actuellement, 45 réacteurs sur 56 tournent dans l'Hexagone, pour une capacité totale de 45.360 MW, au plus haut depuis le 11 février 2022. Cela reste toutefois 12% de moins que la moyenne de long terme. Le parc nucléaire français a dernièrement souffert de nombreuses indisponibilités liées à des pannes ou des entretiens. La disponibilité des réacteurs était au plus bas durant l'été 2022, contribuant à la flambée des prix du gaz, mais depuis, plusieurs réacteurs ont redémarré. Cette production élevée du parc nucléaire français va toutefois diminuer à nouveau au cours des prochains jours, des travaux d'entretien étant prévus en février sur plusieurs unités, ce qui devrait conduire la production d'électricité d'origine nucléaire à un niveau historiquement bas pour cette période de l'année. En conséquence, l'Europe devra sans doute se reposer de nouveau davantage sur le gaz et le charbon pour produire de l'électricité. (Belga)