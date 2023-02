Le Covid-19 n'a pas freiné l'ardeur des ados pour suivre la formation des cadets-pompiers

Dans celle du Luxembourg, 72 postulants se sont inscrits aux épreuves de sélection en 2022 pour 45 participants en 2019. Dans la province de Namur, ils étaient 25 protagonistes en 2022 pour 20 en 2019. A Bruxelles, la comparaison est impossible puisqu'aucun cours n'avait été prodigué en 2019. Par contre, l'école du feu dans la capitale a formé 30 personnes l'an passé. C'est plus qu'en 2021 (24), mais moins qu'en 2020 (40). Dans le Hainaut et en Flandre orientale, les sessions ont toutes été annulées depuis 2019. En province de Liège, rien n'a été mis sur pied en 2020. "C'est à cause du coronavirus", fait savoir vendredi à l'agence Belga la Directrice du KCCE, Natalie De Backer. "À ma connaissance, c'est la seule conséquence que le coronavirus a eue sur la formation dans les écoles du feu". Plusieurs zones de secours vont (re)lancer la machine en 2023. "Elles veulent rattraper le temps perdu", assure Natalie De Backer. "C'est important, car elles espèrent que certains jeunes deviennent par la suite sapeurs-pompiers". En province du Hainaut, une session devrait être programmée. Par contre, ce ne sera pas le cas en Flandre orientale. "Mais l'école du feu de Flandre occidentale va en initier une pour la première fois", ajoute la Directrice du KCCE. La formation des cadets-pompiers est accessible aux adolescents de 16 à 18 ans et donne accès à la profession de pompier sans devoir passer le Certificat d'aptitude fédérale. Si elle est officielle, les zones de secours ne sont pas tenues d'en financer une. (Belga)