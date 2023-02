Lionel Messi n'exclut pas de rejouer avec l'Argentine

"J'aime jouer au football et tant que je vais bien, que je me sens en forme et que j'y prends toujours du plaisir, je le ferai", a déclaré Messi. "Cela dépend de l'évolution de ma carrière, de ce que je vais faire, de beaucoup de choses". Le joueur de 35 ans a couronné sa carrière exceptionnelle en décembre dernier en remportant la Coupe du monde au Qatar. Lors de son retour en Argentine, des millions de fans ont célébré l'équipe appelée Albiceleste. "Je vais rester encore un peu, il faut en profiter", avait alors déclaré Messi. En attendant, Messi espère que l'entraîneur national Lionel Scaloni, 44 ans, qui négocie actuellement avec la Fédération argentine de football, continuera : "C'est une personne très importante pour l'équipe nationale et continuer ce processus de développement avec lui serait fantastique", a déclaré le joueur. (Belga)