Météo - Un ciel gris, ponctué parfois de faibles pluies ou bruines

Quelques éclaircies seront encore possibles au littoral et sur l'extrême nord- ouest du pays (notamment le matin). Dans les autres régions, le temps restera généralement gris avec quelques faibles pluies ou bruines par intermittence. Sur l'est du territoire, les précipitations seront plus régulières. En outre, les nuages bas réduiront toujours la visibilité sur les crêtes de l'Ardenne. Il fera assez doux avec des maxima de 5 à 9 degrés au sud du sillon Sambre- et-Meuse, et autour de 10 ou 11 degrés ailleurs. Le vent sera modéré à parfois assez fort, d'abord de secteur ouest, virant ensuite graduellement au secteur ouest- nord- ouest. Les rafales atteindront jusqu'à 50 km/ h. (Belga)