Sambou Yatabaré, passé par le Standard et l'Antwerp, incarcéré

Dans un communiqué lapidaire, le FC Sochaux-Montbéliard (FCSM) "confirme que son joueur a fait l'objet d'une arrestation et d'une incarcération". Le club ajoute qu'il ne fera "aucun autre commentaire sur cette situation d'ordre privé, sans rapport avec le FCSM". Yatabaté, 33 ans, a été interpellé "sans difficulté" et incarcéré à Besançon après une condamnation à de la prison ferme prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny, a précisé à l'AFP Ariane Combarel, procureure de la République de Montbéliard, dont dépend judiciairement Sochaux. Selon la radio France Bleu Belfort-Montbéliard, Sambou Yatabaré a été condamné à 12 mois de prison ferme le 4 janvier pour avoir frappé en 2017 un policier en civil lors d'une altercation sur un parking de l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle. Yatabaré, qui jouait alors au Werder Brême, en première division allemande, avait été mis en examen pour violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique ayant occasionné une interruption totale de travail (ITT) supérieure à huit jours, en l'occurrence 21 jours. Le Malien a porté le maillot du Standard entre août 2015 et janvier 2016 avant de rejoindre le Werder Brême qui l'a prêté à l'Antwerp lors de la saison 2017-2018. Le 'Great Old' l'a ensuite acquis à titre définitif jusqu'en 2020. (Belga)