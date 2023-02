Un vendredi sous les nuages pour annoncer la grisaille du week-end

Le mercure indiquera jusqu'à 5°C en Hautes-Fagnes et 11°C en plaine, sous un vent capricieux qui soufflera en rafales de quelque 50 km/h. Les minima seront comparables, avec 3°C en Ardenne et 7°C ou 8°C en plaine. Le vent diminuera progressivement en intensité. La journée de samedi fera grise mine. Malgré quelques éclaircies, la pluie hoquettera faiblement ici et là. Les maxima seront identiques à la veille et les minima du même ordre, avec 2°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 7°C en plaine. Dimanche marquera le retour des éclaircies, le temps d'une grasse matinée ou d'une petite sieste. Le temps deviendra sec, à une éventuelle averse hivernale près en Hautes-Fagnes. Le thermomètre ne bougera pratiquement pas d'un degré, mais le vent soufflera en rafales de 60 km/h à la mer et sur les hauteurs de l'Ardenne. Ailleurs, elles seront plutôt de l'ordre de 50 km/h. (Belga)