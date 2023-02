Championnat d'Europe de rugby - La Belgique nettement battue au Portugal en ouverture

Les Lusitaniens, 18e au classement mondial, entraînés depuis 2019 par l'ancien international français Patrice Lagisquet et qualifiés pour la Coupe du monde, se sont montrés très vifs ont inscrit quatre essais (trois transformés) dès les vingt premières minutes (26-0). Après une pénalité à la 31e, les Belges, 26e au classement mondial, ont inscrit un premier essai à la 38e grâce à Victor André. Florian Remue a réussi la transformation de quoi réduire le score au repos 26-10. Les joueurs du coach Mike Ford, arrivé seulement début janvier en remplacement de Chris Cracknell, nommé en novembre mais qui a démissionné pour raisons familiales, ont rapidement pris deux essais à la reprise (40-10 à la 50e). La défense belge ne trouvait pas la solution pour repousser la ligne offensive portugaise et l'addition est devenue très lourde après un 8e essai (54-10). Les Diables Noirs ne perdirent pas courage et signaient un second essai par Hugo De Francq que Remue convertissait (54-17, 71e) Dans l'autre match de ce groupe B, la Roumanie a dominé la Pologne 67-27 (38-10 à la pause). Les Diables Noirs accueilleront la Roumanie (WR 20) le samedi 11 février (18h30) à Bruxelles, puis se rendront en Pologne (WR 30) le 18 février (21h15). La Géorgie, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Espagne sont les quatre formations réunies dans le groupe A Les deux premiers classés des deux groupes se rencontreront en demi-finales croisées. Les autres formations joueront des rencontres de classement. La Géorgie est la tenante du titre. (Belga)