Chili: 22 morts dans des incendies de forêts, selon un nouveau bilan

Il y a également 554 personnes blessées, dont 16 grièvement, a déclaré la ministre de l'Intérieur Carolina Toha. Sur 251 feux actifs, 80 sont hors de contrôle, a précisé le Service national de prévention et de réponse aux catastrophes (Senapred). Un précédent bilan samedi faisait état de 16 morts, contre 13 vendredi. Parmi eux, un pilote de nationalité bolivienne et un mécanicien de nationalité chilienne qui se sont écrasés vendredi dans un hélicoptère qui luttait contre les feux, selon le Senapred. Face à cette situation, le président chilien Gabriel Boric a proclamé l'état de catastrophe dans la région de La Araucania, après avoir adopté une mesure similaire pour celles de Nuble et Biobio. Une telle mesure permet notamment aux autorités de restreindre la libre circulation des personnes et de faire appel à l'armée lorsqu'elles l'estiment nécessaire. Ces incendies se produisent pendant une vague de chaleur extrême avec des températures proches de 40ºC, ce qui fait craindre aux autorités une catastrophe comme celle de 2017. (Belga)