Coupe Davis - David Goffin permet à la Belgique de mener 0-2 contre la Corée du Sud

Dans le premier match de la journée, Zizou Bergs (ATP 115) avait mis la Belgique aux commandes après sa victoire en trois sets (1-6; 6-4; 7-6 (8/6)) contre Soonwoo Kwon (ATP 61). Dimanche, la journée débutera par le double opposant Joran Vliegen (ATP 53 en double) et Sander Gillé (ATP 55 en double) à Jisung Nam (ATP 152 en double) et Minkyu Song (ATP 147 en double). Goffin affrontera ensuite Kwon puis Bergs sera opposé à Hong. En cas de victoire, la Belgique sera qualifiée pour la phase de groupes de la Coupe Davis qui aura lieu du 12 au 17 septembre dans un lieu encore à déterminer. La phase à élimination directe est elle prévue du 21 au 26 novembre à Malaga, en Espagne. En 2022, la Belgique n'avait pas réussi à se qualifier pour la phase à élimination directe après avoir terminé dernière du groupe C derrière l'Allemagne, l'Australie et la France. (Belga)