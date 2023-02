Coupe Davis : Les États-Unis qualifiés pour la phase finale

A Tashkent (dur/indoor), Mackenzie McDonald (ATP 63) et Tommy Paul (ATP 19) avaient offert les deux premiers points aux États-Unis en battant Sergey Fomin (ATP 366) 6-4, 6-1 et Khumoyun Sultanov (ATP 480) 6-1, 7-6 (8/6). Samedi, Austin Krajicek en Rajeev Ram ont pris le point de la qualification en remportant le double 6-2, 6-4 face à Sergey Fomin et Sanjar Fayziev. À l'issue de cette première phase, les douze nations qualifiées rejoindront le vainqueur de l'édition 2022, le Canada, ainsi que le finaliste (Australie) et deux équipes bénéficiant d'une wild-card (Italie et Espagne) pour disputer une phase de groupes qui aura lieu du 12 au 17 septembre. La phase finale, à l'issue de laquelle sera attribuée le titre, est programmée du 21 au 26 novembre à Malaga. (Belga)