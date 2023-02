Coupe de Belgique de basket dames - Castors Braine rejoint Kangoeroes Malines en finale

Castors Braine a battu Namur 72-62 (mi-temps: 42-30) lors de la seconde demi-finale disputée samedi au complexe Gaston Reiff. Vendredi, Kangoeroes Malines a conquis facilement son billet pour la deuxième finale de son histoire en écartant dans un derby l'équipe de Willebroek, pensionnaire de division 2 (Landelijk 1), 82 à 54 au Winketkaai. Pour sa première année à la suite de la fusion avec Wavre-Ste Catherine, Kangoeroes Malines avait réussi le double Coupe-Championnat la saison dernière. Présente en Euroligue cette saison et trônant en tête du championnat, toujours invaincu avec deux victoires d'avance sur Braine, son plus proche poursuivant, l'équipe coachée par Arvid Diels va affronter ... Castors Braine qui va tenter d'aller décrocher de son côté une 6e Coupe de Belgique après ses succès de 2014, 2015, 2017, 2019 et 2020. (Belga)