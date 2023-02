Cyclocross : Thibau Nys décroche son premier titre mondial chez les espoirs

Nys, 20 ans, s'est isolé en tête dans le deuxième des sept tours, profitant d'une erreur de Tibor Del Grosso. Witse Meeusen a ensuite tenté de le rejoindre en tête mais a été repris par Joran Wyseure, le tenant du titre, et Del Grosso dans le 5e tour. Vice-champion d'Europe espoirs à Namur début novembre, Nys s'est finalement imposé avec 4 secondes d'avance sur Del Grosso qui a réglé le sprint pour la 2e place devant Witse Meeusen et Joran Wyseure, qui échoue au pied du podium. Jente Michiels a lui pris la 5e place à 59 secondes. Vingt-cinq ans après le dernier des deux titres mondiaux chez les espoirs de son papa Sven, Nys met la main sur sa première couronne mondiale chez les espoirs après avoir terminé à la 3e place en 2022 derrière Joran Wyseure et Emiel Verstrynge à Fayetteville aux États-Unis. En 2020, il avait été champion du monde chez les juniors à Dübendorf en Suisse. Une course est encore au programme samedi avec celle des élites dames à 15h00. Le grand duel entre Wout van Aert et le Néerlandais Mathieu van der Poel chez les élites messieurs est au programme dimanche à 15h00. (Belga)