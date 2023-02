Egypte: décès d'un ancien Premier ministre du président Sissi

"Je pleure avec une profonde tristesse un homme vertueux parmi les meilleurs d'Egypte (...) le Dr Chérif Ismaïl", a écrit le président Sissi sur Facebook. M. Ismaïl "a assumé" ses responsabilités "dans les circonstances et les moments les plus difficiles", a-t-il ajouté. L'ancien Premier ministre a supervisé à partir de 2016 des réformes économiques difficiles liées notamment à un prêt de 12 milliards de dollars (environ 11 milliards d'euros) du Fonds monétaire international (FMI). M. Ismaïl avait démissionné en 2018 alors que le président Sissi entamait son deuxième mandat. Mostafa al-Madbouly lui a alors succédé et il supervise depuis les réformes économiques. (Belga)