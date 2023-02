IFAM de Gand - Deuxième record de Belgique en salle au lancer du poids en une semaine pour Jolien Boumkwo

Jolien Boumkwo a effectué un lancer à 17m24 effaçant des tablettes déjà son 17m01 réussi le 29 janvier pour battre le vieux record de 16m90 que Greet Meulemeester avait établi il y a 26 ans, le 23 février 1997 à Hoboken. Le minimum à réaliser pour l'Euro en salle d'Istanbul du 2 au 5 mars est cependant de 18m60, même si un top 18 au classement de World Athletics peut suffire. La Gantoise est pour l'heure 25e. "Je me donne une toute petite chance, mais cela reste une chance malgré tout", a commenté Jolien Boumkwo de retour au plus haut niveau. "Je n'ai pas fait de l'Euro un objectif, cela ne me stresse donc pas. Raison peut-être aussi pour laquelle je performe bien." (Belga)