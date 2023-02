Les Belges à l'étranger - Utrecht et Boussaid remportent le duel contre Heerenveen avec Tahiri et Colassin

Douvikas a marqué l'unique but de la rencontre sur penalty. Trois Belges se sont affrontés de part et d'autre, Othman Boussaid du côté d'Utrecht et Anas Tahiri ainsi qu'Antoine Colassin avec Heerenveen. Othman Boussaid a disputé tout le match tandis qu'Antoine Colassin a été remplacé à la 70e minute et Anas Tahiri à la 90e. Anthony Descotte est quant à lui resté sur le banc des locaux pendant toute la rencontre. Volendam a réussi à tenir l'AZ Alkmaar en échec, 1-1, à domicile. Mbuyamba a marqué pour Volendam (76e) avant qu'Oristanio ne soit exclu (76e), permettant à l'AZ en supériorité numérique d'égaliser via Odgaard (83e). Monté à la 63e minute, Francesco Antonucci a disputé une demi-heure pour le FC Volendam. Emmen et Vitesse ont également fait match nul, 2-2. Si Manhoef (33e) et Arcus (38e) ont donné une avance de deux buts au club d'Arnhem, Assehnoun a réduit l'écart en faveur d'Emmen avant la mi-temps (43e), et le but contre son camp d'Oroz (87e) a permis aux locaux d'égaliser. Mohamed Bouchouari a disputé toute la rencontre avec Emmen, tandis que son coéquipier et compatriote Michael Heylen est resté sur le banc. Le partage de l'AZ Alkmaar, 2e avec 41 points permet à Feyenoord (42 points) de conserver sa première place. Utrecht (33 points) creuse l'écart à la 7e place, synonyme de playoffs pour l'Europe, avec Heerenveen (27 points). Walwijk suit en 9e position avec 26 points. Vitesse est 12e (20 points), et Volendam (17 points) devance Emmen, avec 1 point de plus que les barragistes. (Belga)