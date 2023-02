Les riverains du Petit Château mènent une action de soutien aux demandeurs d'asile

"Depuis plus d'un an, nous passons avec nos enfants devant des demandeurs d'asile qui dorment dans la rue", explique l'un des militants. "D'abord près du Petit Château, ensuite le long du canal jusqu'à ce qu'ils soient chassés par le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, et finalement sur ce pont. En novembre 2021, nous pensions encore qu'il y aurait une solution avant l'hiver, mais ces gens ont passé tout l'hiver 2021-2022 dans la rue, et tous les mois qui ont suivi. Et ils sont de plus en plus nombreux", ajoute-t-il. A l'automne, un mouvement de solidarité avec ces demandeurs d'asile s'est enclenché, les riverains leur apportant de la nourriture, des vêtements, des médicaments et même une assistance juridique. "Le 12 décembre, nous avons organisé une action qui a été largement reprise par les médias, mais elle est restée sans suite politiquement", explique encore le militant interrogé par Belga. "Depuis, nous tenons une veillée presque tous les dimanches soir, mais nos 'voisins' du pont sont toujours là. C'est pourquoi nous tirons à nouveau l'alarme haut et fort", indique-t-il enfin. (Belga)