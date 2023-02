Mondiaux de cyclocross - Les résultats de samedi

Juniors filles (47 participantes) 1. Isabella Holmgren (Can) en 42:13 2. Ava Holmgren (Can) à 0:20 3. Célia Gery (Fra) 0:47 4. Federica Venturelli (Ita) 0:47; 5. Xaydee van Sinaey 0:52; 6. Cat Ferguson (G-B) 1:00; 7. Lauren Molengraaf (P-B) 1:12; 8. Vanda Dlaskova (Tch) 1:23; 9. Viktoria Chladonova (Tch) 1:41; 10. Valentina Corvi (Ita) 1:47 ? 12. Fleur Moors 2:28; 17. Lore De Schepper 3:09; 26. Shanyl De Schoesitter 3:51. Espoirs messieurs (48 participants): 1. Thibau Nys en 50:42 2. Tibor Del Grosso (P-B) à 0:04 3. Witse Meeussen 0:04 4. Joran Wyseure 0:05; 5. Jente Michels 0:59; 6. Emiel Verstrynge 1:05; 7. Lennert Belmans 1:06. 8. Victor Van De Putte 1:06. 9. Lucas Janssen (P-B) 1:06. 10. Joe Blackmore (G-B) 1:08 ? 11. Aaron Dockx 1:09; 15. Arne Baers 1:46 Élites dames (28 participantes): 1. Fem van Empel (P-B) en 54:42 2. Puck Pieterse (P-B) à 0:39 3. Lucinda Brand (P-B) 1:11 4. Silvia Persico (Ita) 1:45; 5. Ceylin del Carmen Alvarado (P-B) 1:46; 6. Annemarie Worst (P-B) 2:14; 7. Inge van der Heijden (P-B) 2:36; 8. Denise Betsema (P-B) 2:41; 9. Maghalie Rochette (Can) 2:55; 10. Hélène Clauzel (Fra) 3:02; 11. Kata Blanka Vas (Hon) 3:06; 12. Sara Casasola (Ita) 3:08; 13. Marion Nobert Riberolle 3:21; 14. Alicia Franck 3:42; 15. Laura Verdonschot 4:32; 16. Clara Honsinger (USA) 4:42, 17. Manon Bakker (P-B) 4:53; 18. Anna Kay (G-B) 5:01; 19. Lucia Blanco Gonzalez (Esp) 5:24; 20. Perrine Clauzel (Fra) 5:43; 21. Raylin Nuss (USA) 5:49; 22. Zina Barhoumi (Sui) 6:34; 23. Sae Ogawa (Jap) 6:41; 24. Sofie Rodriguez Revert 7:17; op één ronde: 25. Sidney McGill (Can); 26. Emma Belforth (Suè); op twee rondes: 27. Nadja Heigl (Aut); 28. Antonina Bialek (Pol) (Belga)