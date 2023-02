Onana et Everton surprennent le leader Arsenal et Trossard pour la première de Sean Dyche

Dans un duel a priori déséquilibré entre Everton, 19e du championnat, et Arsenal, actuel leader de la Premier League, les Gunners ne sont pas parvenus à trouver la solution pour percer le bloc des Toffees. Au contraire, ces derniers se sont adjugés les trois points grâce à l'unique but de la rencontre inscrit par Tarkowski de la tête, sur corner (60e). Amadou Onana a dirigé l'entrejeu d'Everton pendant toute la rencontre, écopant d'un carton jaune à la 69e minute. Leandro Trossard est quant à lui rentré au jeu à l'heure de jeu à la place de Martinelli, sur le flanc gauche londonien. Pour la première de Sean Dyche à la tête du club, Everton remporte sa première victoire en match officiel depuis le 22 octobre dernier, contre Crystal Palace (3-0). En grande difficulté en Premier League, les Toffees prennent une bouffée d'air et quittent la zone rouge pour atterrir en 17e place avec 18 points, à égalité avec trois autres équipes. Arsenal compte désormais vingt matchs joués comme son plus proche poursuivant, Manchester City, mais conserve son avance de 5 points sur les Skyblues. Les deux équipes s'affronteront le 15 février prochain à l'Emirates Stadium. (Belga)