Retour du soleil et de températures plus froides

Dimanche, le ciel sera d'abord gris avec de faibles pluies, avant que le temps sec ne refasse rapidement son retour à partir de l'ouest avec de larges éclaircies. Les maxima s'échelonneront entre 2 et 8 degrés. Lundi, la journée débutera avec de nombreux nuages bas et de possibles brouillards givrants sur l'est alors que de plus larges éclaircies seront présentes sur l'ouest. L'après­-midi, la nébulosité sera partout variable avec des éclaircies et des passages nuageux, toutefois plus nombreux sur l'est et le nord du pays. Après le retour de faibles gelées la nuit précédente et en matinée (même en plaine), les maxima évolueront entre 1 degré sur l'est et 7 ou 8 degrés sur l'ouest. Mardi, après une nuit assez froide, le temps deviendra généralement très ensoleillé avec quelques légers voiles d'altitude par endroits. Les maxima atteindront de 3 à 5 degrés. Mercredi, le soleil dominera tout au long de la journée sous des maxima de 4 à 7 degrés. (Belga)