Ballons espions chinois - L'armée colombienne a repéré un objet dans le ciel ressemblant à un ballon

Dans la matinée de vendredi, le système national de défense aérienne a détecté un objet à une altitude d'environ 17 kilomètres qui avait pénétré dans l'espace aérien par le secteur nord, a indiqué l'armée de l'air. L'objet se déplaçait à une vitesse moyenne de 25 nœuds et avait "des caractéristiques similaires à celles d'un ballon". Bogotá a observé l'objet grâce à son système de défense aérienne jusqu'à ce qu'il quitte à nouveau l'espace aérien. "Aucune menace pour la sécurité et la défense nationales, ni pour l'aviation" n'a été identifiée. L'armée de l'air travaille maintenant avec d'autres pays pour déterminer l'origine de l'objet. L'armée américaine a abattu samedi un ballon-espion chinois présumé, après plusieurs jours d'observation. Le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, avait déclaré vendredi qu'un autre ballon du même genre pourrait également planer au-dessus de l'Amérique latine, sans donner plus d'informations. Aucune information n'a été communiquée par la Chine concernant un second ballon jusqu'à présent. Pékin a, par contre, admis que le ballon qui survolait les États-Unis venait de Chine. Selon elle, l'engin a été utilisé à des fins civiles et a pénétré accidentellement dans l'espace aérien américain. Cependant, les États-Unis sont convaincus qu'il s'agissait d'un ballon espion. Les débris du ballon sont repêchés et feront l'objet d'une enquête. (Belga)