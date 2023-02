Coupe Davis - Sander Gillé et Joran Vliegen n'offrent pas le 3e point qualificatif à la Belgique

(Belga) Le double composé de Sander Gillé (ATP 55 en double) et Joran Vliegen (ATP 53) n'a pas réussi à offrir le 3e point décisif à la Belgique dans le match de qualification de Coupe Davis qui opposait ce week-end à Séoul la Corée du Sud et la Belgique en salle et sur surface dure. Nos représentants ont été battus dimanche par la paire formée par Jisung Nam (ATP 152 en double) et Minkyu Song (ATP 147) en 2 sets (6-7 (3/7); 6-7 (5/7)). La rencontre a duré deux heures et deux minutes.