Elias Bracke et Clara Lassaux sacrés champion et championne de Belgique

En l'absence de Lianne Tan, 32 ans, multiple tenante du titre, Clara Lassaux a justifé son statut de tête de série N.1. La Limaloise de 21 ans a dominé en finale Lisa Demeyere 21-18, 21-16. Le titre en double messieurs a été enlevé par le duo composé de Freek Golinski et du Polonais Patryk Symoniak, déjà vainqueur en 2022. Ils ont disposé de Lawrence De Pauw et Stijn Lenaerts en finale 21-14, 21-17. Les deux autres doubles, dames et mixte, ont couronné Lise Jaques. Avec sa nouvelle coéquipière Lien Lammertyn, elle a conservé sa couronne chez les dames 21-14, 21-18 face à son ancienne partenaire Flore Vandenhoucke, sacrée l'an dernier, qui jouait cette année avec la championne de Belgique du simple Clara Lassaux. En mixte, Jaques et Senne Houthoofd ont assuré le titre national aux dépens de Marie Demeyere et Tim Van Herbruggen, malgré la perte du set initial: 15-21, 22-20 et 21-14. (Belga)