GALA DE BOXE D'INGELMUNSTER - Jan Helin champion de Belgique des super-welters

Il s'est en effet imposé par k.o au neuvième des dix rounds aux dépens de Jonathan Bila Munga, 32 ans, alors qu'il menait aux points pour deux des trois juges, Michel Maksiuta (77-75) et Jean Marie Natus (78-74). Seul le troisième juge, Brahim Ait Aadi, avait un pointage nul (76-76 ). Le nouveau champion de Belgique, qui succède à Nabil Messaoudi, actuellement empêché pour des raisons extra-sportives, a ainsi pris sa revanche face à un adversaire qui l'avait selon lui injustement battu aux points, le 1er novembre 2021 à Maurage. Le palmarès de Jan Helin comprend désormais dix victoires, dont sept avant la limite, et trois défaites. Jonathan Bila Munga a lui subi son premier revers en huit combats (6 victoires, 1 nul). A noter la défaite aux points (54-60, 55-59, 55-59) du léger (entre 58,967 et 61,237 kg ) de Quaregnon Angelo Turco, face à l'Italien de Mouscron d'origine congolaise Alessandro Trabucco, 28 ans, dont c'est la deuxième victoire en deux combats (Belga)