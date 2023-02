GALA DE BOXE D'INGELMUNSTER - Oshin Derieuw s'empare du titre WBA intercontinental des super-légers

Il s'agit de la 19e victoire, la 7e acquise avant la limite de notre compatriote, toujours invaincue. Bravo, qui avait arrêté sa carrière après un championnat du monde WBC des plumes (entre 55,338 et 57,152 kg) perdu à Panama City en 2015, pour la reprendre en 2022, a subi une 6e défaite, pour 23 victoires et 2 nuls. Derieuw espère que ce titre lui ouvrira les portes de championnats plus prestigieux. Elle pourrait ainsi affronter Sandy Ryan, 29 ans, qui détient le titre international, avec la ceinture Silver pour enjeu. La Britannique le lui a même déjà proposé. Une victoire pourrait alors mener vers un championnat du monde contre la tenante du titre Chantelle Cameron, 31 ans, invaincue en 17 combats, tous victorieux, également britannique. "Mais je ne vois pas encore aussi loin", avoue Derieuw, "et ne me demandez pas non plus si je vais m'inscrire aux qualifications olympiques pour Paris 2024. Je prendrai ma décision à la fin du mois..." (Belga)