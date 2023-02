La Croix-Rouge appelle aux dons de plasma

Les besoins de plasma augmentent en permanence, surtout pour les immunoglobulines nécessaires au traitement des patients avec de graves troubles des défenses naturelles, souligne la Croix-Rouge. En Belgique, le nombre de patients souffrant de problèmes d'immunité est estimé à 15.000, ajoute-t-elle. De couleur jaune, le plasma est la partie liquide de notre sang. Il transporte les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Il est composé à 95% d'eau mais comprend surtout trois groupes de protéines essentielles pour le bon fonctionnement de notre organisme: les immunoglobulines (nos anticorps), l'albumine et les facteurs de coagulation. "Le don de plasma est la seule source possible pour le traitement de nombreux patients. En raison de sa composition biologique unique, rien ne le remplace. Le plasma peut être transfusé dans sa totalité notamment pour les grands brûlés ou les personnes souffrant de graves hémorragies mais il est surtout l'irremplaçable matière première de certains médicaments utiles pour le traitement de nombreuses maladies telles que l'hémophilie ou de graves déficits immunitaires", insiste encore la Croix-Rouge. Les personnes désireuses de faire un don peuvent se rendre sur l'adresse internet suivante: www.donneurdeplasma.be. (Belga)