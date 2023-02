Mathieu van der Poel remporte son duel face à Wout van Aert et enlève son 5e titre mondial

Mathieu van der Poel a lancé les hostilités après seulement trois minutes de course et seul Wout van Aert a été en mesure de le suivre. Van der Poel a alors tenté de décramponner Van Aert de sa roue mais le natif d'Herentals a résisté aux multiples accélérations de son rival. Les deux coureurs ne se sont pas lâchés d'une semelle tout au long de la course malgré une nouvelle accélération de Van der Poel dans le 7e tour. La victoire s'est donc jouée dans un sprint royal sur la dernière rampe et Van der Poel a attaqué de loin pour s'imposer devant Van Aert et décrocher son 5e titre de champion du monde. Derrière, Eli Iserbyt a réglé le sprint pour la médaille de bronze devant le Néerlandais Lars van der Haar à 12 secondes de Van der Poel et Van Aert. Michael Vanthourenhout a lui complété le top 5 à 46 secondes. À 28 ans, Van der Poel décroche ainsi le 5e titre de champion du monde de sa carrière après 2015, 2019, 2020 et 2021. Il succède au Britannique Tom Pidcock, absent cette année. Au total, la Belgique a bouclé ces Mondiaux avec six médailles. Vendredi, le relais mixte avait décroché la médaille de bronze avant la médaille d'or de Thibau Nys et la médaille de bronze de Witse Meeusen chez les espoirs messieurs samedi. Dimanche, Yordi Corsus a pris la médaille de bronze chez les juniors garçons. (Belga)