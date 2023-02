Mondiaux de cyclocross - Un duel entre Wout van Aert et le Néerlandais Mathieu van der Poel en apothéose

Cette saison, les deux hommes se sont mesurés à dix reprises dans les labourés. Avec un léger avantage pour Wout van Aert, vainqueur six fois, qui vise un 4e titre mondial après ses succès en 2016, 2017 et 2018. Van der Poel a conquis lui 4 titres en 2015 puis de 2019 à 2021. Le petit-fils de Raymond Poulidor aura l'avantage d'avoir un circuit tracé à sa mesure par son père Adrie. A l'exception de Laurens Sweeck, vainqueur de la Coupe du monde, Eli Iserbyt ou Michael Vanthourenhout, champion de Belgique et champion d'Europe, on voit mal qui pourrait venir s'immiscer dans leur duel. Les organisateurs attendent près de 35.000 spectateurs pour ce qui constituera l'apothéose non seulement de ces Mondiaux mais aussi de la saison de cyclocross. (Belga)