WTA Lyon - Alycia Parks bat Caroline Garcia en finale et s'offre un premier titre

(Belga) Alycia Parks a remporté le tournoi WTA 250 de Lyon, dimanche en France. Tombeuse de Maryna Zanevska samedi en demi-finales, l'Américaine, 79e mondiale, a battu la Française Caroline Garcia, 5e mondiale et tête de série N.1, en deux sets 7-6 (9/7), 7-5 et 2h07 de jeu en finale de cette épreuve en salle sur surface dure et doté de 259.303 dollars.