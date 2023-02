Coupe Davis - La Belgique n'avait plus perdu depuis 50 ans en Coupe Davis après avoir mené 0-2

Battus 3-2 à Séoul après avoir mené 0-2, David Goffin, Zizou Bergs, Sander Gillé et Joran Vliegen sont d'ailleurs bien eux rentrés dans l'histoire en Coupe Davis. C'est en effet la première fois depuis 50 ans, et une rencontre en Bulgarie, que la Belgique s'incline après avoir remporté les deux premiers simples. Les héros malheureux de l'époque se nommaient Bernard Mignot et Patrick Hombergen. "Il est certain que des choses devront être discutées et analysées après une défaite pareille", a confié Johan Van Herck, le capitaine, qui n'avait imaginé pareille issue. "C'est très dur à avaler." Et selon le principe des vases communicants, c'est aussi la toute première fois en 63 ans de participation à la Coupe Davis que la Corée du Sud réussit à remporter une rencontre après avoir été menée 0-2. Les Coréens n'en sont d'ailleurs toujours pas revenus. "Je suis si fier et reconnaissant de mes joueurs de ne pas avoir abandonné et d'avoir donné le maximum jusqu'au bout", a déclaré Park Seung Kyu, le capitaine coréen. "C'est une sensation tellement douce que je ne sais pas comment l'exprimer. Les joueurs ont écrit l'histoire. C'est un rêve d'atteindre la phase finale. Je ne sais même pas si tout cela est vrai", a-t-il conclu. (Belga)