Crise énergétique - La réforme n'aura pas d'impact budgétaire négatif, assure Alexia Bertrand

Le gouvernement a rendu définitive la diminution de la TVA sur le gaz et l'électricité à 6%. Parallèlement une réforme des accises entrera en vigueur le 1er avril. Elle permettra de mieux suivre l'évolution des prix et reflétera mieux la consommation des ménages. Le tarif social élargi sera quant à lui progressivement démantelé. Le coût de la baisse de la TVA est estimé à 893 millions d'euros pour les caisses de l'Etat alors que la réforme des accises devrait rapporter 544 millions d'euros. Et, selon le SPF Finances, les prix plus bas à la pompe des carburants permettront d'une amélioration de 93 millions. Quant au démantèlement du tarif social élargi, il rapportera 324 millions d'euros. "Il était important que cette réforme ne fasse pas davantage déraper le budget. D'où le fait que le démantèlement des mesures de soutien temporaires était si important", a souligné Mme Bertrand. "C'est un premier pas dans la bonne direction pour le budget". La réforme du tarif social de base sera discutée durant le conclave budgétaire de mars. (Belga)