Genk prolonge le contrat de Bilal El Khannouss jusqu'en 2027

El Khannouss, 18 ans, s'est révélé aux yeux du public cette saison dans l'entrejeu du Racing Genk. Cette saison, il a disputé 25 rencontres avec les Limbourgeois et a distillé trois assists, toutes compétitions confondues. Il y a deux semaines, il avait été élu Espoir de l'année lors du Gala du Soulier d'Or. Possédant la double nationalité belgo-marocaine, El Khannouss a opté pour le Maroc et a figuré dans la sélection des Lions de l'Atlas pour la Coupe du monde. Le Maroc avait terminé à la 4e place après sa défaite dans le match pour la troisième place contre la Croatie. "Ce nouveau contrat confirme ce que je ressens depuis longtemps. Le club a une énorme confiance en moi et c'est ce dont j'ai besoin en ce moment", a déclaré El Khannouss, cité dans le communiqué. "J'ai souvent vu d'autres jeunes sauter des étapes dans leur carrière. Je veux absolument éviter cela. Avec ce nouveau contrat, je peux me concentrer à 100% sur le football avec le KRC Genk. Je veux gagner des trophées ici et j'espère partir par la grande porte un jour." "Il n'y a pas de meilleur endroit pour Bilal en ce moment que chez nous", a ajouté le directeur sportif Dimitri De Condé. "Bilal est bien entouré ici et il a toutes les chances de développer son talent exceptionnel au bon rythme, sans brûler les étapes. Je suis heureux que Bilal lui-même croie également au projet que nous voulons suivre avec lui dans les années à venir." (Belga)