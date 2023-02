Invasion de l'Ukraine - Le président Zelensky sera bien jeudi à Bruxelles

Plus tôt dans la journée, plusieurs porte-paroles des institutions européennes avaient d'ailleurs souligné ne pouvoir ni confirmer ni infirmer la rumeur d'une venue du président ukrainien, un éventuel déplacement demandant de toute manière à être entouré du secret pour des raisons de sécurité. Le président ukrainien s'était déplacé à Washington en décembre dernier, son premier déplacement à l'étranger depuis le début de l'invasion russe le 24 février 2022. Il a reçu il y a quelque temps déjà une "invitation ouverte" de l'UE à également se rendre à Bruxelles. La semaine dernière, une bonne partie de la Commission européenne avait fait le déplacement à Kiev pour une réunion avec le gouvernement ukrainien, et les présidents du Conseil européen Charles Michel et de la Commission européenne Ursula von der Leyen s'étaient entretenus sur place avec Volodymyr Zelensky vendredi lors d'un "sommet UE-Ukraine". Le sommet européen de jeudi et vendredi sera centré sur trois thèmes: le soutien à l'Ukraine, l'immigration et la réponse européenne au programme de subsides américains. (Belga)