La Norvège envisage une aide à l'Ukraine de 6,8 milliards d'euros sur cinq ans

"Nous proposons que la Norvège s'engage à donner une contribution de long terme à l'Ukraine", a déclaré le Premier ministre Jonas Gahr Støre, lors d'une conférence de presse. "Nous proposons que 15 milliards de couronnes soient consacrées chaque année à l'Ukraine sur cinq ans, soit 75 milliards de couronnes", a-t-il ajouté après avoir rencontré les dirigeants de l'opposition pour leur présenter les détails du projet. Cette enveloppe est censée couvrir l'aide humanitaire et militaire à l'Ukraine et sera répartie à égalité 50-50 entre ces deux finalités cette année. Son montant est encore susceptible d'être modifié au Parlement où le gouvernement de centre gauche est minoritaire et a besoin de l'appui d'autres formations pour faire adopter ses propositions. M. Støre a aussi proposé lundi d'augmenter de cinq milliards de couronnes son aide "aux pays du Sud qui sont le plus affectés par la guerre en Ukraine", notamment à cause du renchérissement des denrées alimentaires. Le gouvernement norvégien a été vivement critiqué l'an dernier pour avoir réduit la part consacrée à l'aide au développement dans son projet de budget 2023 alors même que le pays enregistrait un bond de ses revenus gaziers du fait de la guerre. En 2022, la Norvège a supplanté la Russie en tant que plus gros fournisseur de gaz à l'Europe sur fond d'envolée des cours qui ont atteint des niveaux record en août, à plus de 340 euros le MWh. (Belga)