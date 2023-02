Thaïlande: une armée pour battre le record de participants à un rituel d'art martial

Organisé dans la station balnéaire de Hua Hin, à environ 200 kilomètres au sud-ouest de Bangkok, le rassemblement a pulvérisé le précédent record de 250 participants en réunissant 3.660 personnes. Vêtus d'uniformes rouges avec des bandeaux Mongkhon blancs, ainsi que de cordes blanches de Muay Kard Chuek -- les bandages de chanvre que les combattants portaient avant les gants -- ils ont exécuté à l'unisson les mouvements de "wai khru", témoignage d'avant-match de respect pour l'entraîneur, en suivant les commandes du célèbre combattant de Muay Thaï, Sombat "Buakaw" Banchamek. Pieds nus, les participants -- cornaqués par l'Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT), l'Armée royale thaïlandaise et les ministères de la Culture et des Sports -- se sont produits dans un parc devant le Premier ministre Prayut Chan-o-Cha. "Félicitations, vous êtes officiellement incroyables", a déclaré un consultant officiel du Guinness World Records, confirmant que le record avait été battu. "Je suis vraiment fier", a déclaré un des participants, Phukrit Purimchaithanat, 27 ans, ajoutant que lui et ses camarades s'étaient préparés pendants des mois pour cette cérémonie. Un mélange d'habitants perplexes et de touristes passant par la station balnéaire populaire ont regardé le spectacle depuis quelques gradins métalliques, se rassemblant sur les côtés de la zone clôturée où la cérémonie s'est déroulée. "C'est époustouflant, c'est fou", s'est exclamé Siena Cruz, 32 ans, une habitante de Hua Hin, venue voir le spectacle avec des amis. "J'aime regarder, mais la boxe fait peur", a dit June Rubyung, qui avait emmené son petit-fils voir le spectacle. "J'estime qu'ils sont bons", a conclu cette habitante de Hua Hin, âgée de 50 ans. (Belga)