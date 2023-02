Une centaine de fruiticulteurs manifestent à Bruxelles

Une cinquantaine de tracteurs sont partis à 06h00 de Gons, en province de Liège, pour rejoindre la province de Limbourg et le Brabant flamand avant de s'arrêter devant le siège de Comeos, la Fédération belge du commerce et des services, à Auderghem. Une fois devant le siège de la fédération, des discours ont été prononcés pour dénoncer la situation économique des fruiticulteurs et la répartition inégale des marges engendrées par la vente des poires et des pommes. "Nos coûts de production ne sont pas couverts, ça doit cesser", explique Xavier Laduron, porte-parole de l'action. "Il est urgent que les marges soient mieux réparties par le retail et les supermarchés en général. Il est urgent que la situation change" poursuit-il. "Il y a 15% de des producteurs ici aujourd'hui devant Comeos, je crois que le signal est fort", ajoute le fruiticulteur. Plusieurs dizaines de producteurs français avaient également fait le déplacement afin de montrer leur soutien aux producteurs belges. Une action similaire sera d'ailleurs menée mardi à Paris, avec la présence de producteurs belges. À la demande des producteurs, Dominique Michel, CEO de Comeos, est finalement sorti pour discuter avec les manifestants. Le ton est rapidement monté, les producteurs de fruit l'accusant de proférer des "mensonges". Plusieurs producteurs ont ensuite versé des paniers remplis de pomme devant les portes de Comeos en geste symbolique. Les fruiticulteurs se sont ensuite divisés en deux groupes pour prendre la direction de deux supermarchés afin de conscientiser consommateurs et grandes surfaces. (Belga)