Accès des mineurs aux sites porno: la France va imposer le contrôle parental "par défaut"

"La France sera bientôt le premier pays du monde à imposer le contrôle parental par défaut sur tous les appareils commercialisés sur son sol. Le décret d'application a été validé par la Commission européenne et sera examiné prochainement par le Conseil d'Etat", a-t-il déclaré mardi devant les députés lors des questions au gouvernement. Les conditions auxqueles les sites internet pornographiques devront vérifier "sérieusement" l'âge de leurs utilisateurs, "sous peine de voir leur diffusion interdite sur le territoire national", doivent être présentées mercredi par le gouvernement, a-t-il précisé. Actuellement, les sites pornographiques demandent à l'internaute de certifier son âge en entrant une date de naissance, ou même plus simplement en appuyant sur une case pour dire "Je suis majeur". Le Royaume-Uni tente lui aussi de mieux filtrer cet accès, avec son projet de loi sur la sécurité en ligne, en discussion au Parlement. Le gouvernement veut rendre obligatoire la mise en place d'une technologie fiable de vérification de l'âge, choisie par les sites internet. En Louisiane, un État du sud des États-Unis, une loi oblige depuis le 1er janvier à présenter une copie d'une pièce d'identité avant de pouvoir entrer sur les sites internet ayant au moins un tiers de leur contenu qui est "préjudiciable aux mineurs". Si l'objectif de rendre plus difficile l'accès à la pornographie pour les mineurs est largement partagé, les divers projets de mise en place d'une vérification de l'âge dans le monde se sont heurtés à la question de la protection des données personnelles. (Belga)