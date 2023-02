Coupe du monde de hockey en salle - Les Indoor Red Panthers battent le Kazakhstan 5-2 et décrochent leurs premiers points

Les joueuses de Maximiliano Garetta ont mené 3-0, après des réalisations de Marie Ronquetti (7e, pc), Laurine Delforge (9e) et Caroline Wagemans (14e). Alina Bissirova réduisait l'écart sur pc (15e) avant le repos atteint sur la marque de 3-1 en faveur de la Belgique. Delforge redonnait un avantage de trois buts dans le 3e quart-temps (25e), annihilé par un pc transformé par Viktoriya Lobanova (37e). Ronquetti fixait le score à 5-2 sur un beau mouvement collectif dans la dernière minute (40e). Dans les deux autres matchs du groupe, le Canada (FIH-16) a réussi à surprendre 3-2 la République tchèque, alors que l'Ukraine ne s'est imposée que d'un but d'écart (2-1) sur la Namibie (FIH-9). Au classement, l'Ukraine mène la poule avec 7 points, devant la Tchéquie (6) et le Canada (5). La Belgique est 4e avec 3 unités, devant le Kazahstan (3) et la Namibie (1) qu'elle rencontrera mercredi matin (9h50). Le Canada sera son dernier adversaire de la phase de poules jeudi (14h30). Les quatre premiers de chaque poule se hissent en quarts de finale programmés vendredi, alors que les demi-finales et finales sont programmées samedi. (Belga)